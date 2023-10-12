وزراء "التيار الوطني الحر" لم يحضروا

على رغم دقة الأوضاع في الجنوب، وبالتوازي مع ما يشكله النزوح السوري الجديد من تداعيات، لم يحضر وزراء "التيار الوطني الحر" جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهي المخصصة لمناقشة هذين الموضوعين، وما يمكن أن يتخذ في هذين المجالين. مع العلم أن هؤلاء الوزراء لا ينفكون عن مطالبة الحكومة بالتحرر واتخاذ الخطوات الضرورية.

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