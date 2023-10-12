Advertisement

لبنان

وزراء "التيار الوطني الحر" لم يحضروا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-10-2023 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1116908-638327260278269339.jpg
Doc-P-1116908-638327260278269339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على رغم دقة الأوضاع في الجنوب، وبالتوازي مع ما يشكله النزوح السوري الجديد من تداعيات، لم يحضر وزراء "التيار الوطني الحر" جلسة مجلس الوزراء اليوم، وهي المخصصة لمناقشة هذين الموضوعين، وما يمكن أن يتخذ في هذين المجالين. مع العلم أن هؤلاء الوزراء لا ينفكون عن مطالبة الحكومة بالتحرر واتخاذ الخطوات الضرورية.
Advertisement

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2023-10-12
11:09 | 2023-10-12
12:23 | 2023-10-12
11:57 | 2023-10-12
11:42 | 2023-10-12
11:21 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24