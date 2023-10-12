الحاج حسن: لتوحيد الكلمة العربية من أجل تأمين الدعم لغزة و شعبها

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن "ضرورة العمل لتوحيد الكلمة العربية من أجل تأمين الدعم العربي والاقليمي و العالمي لغزة و شعبها".



وأشار في مداخلته خلال جلسة مجلس الوزراء الى "الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المحقة من خلال ساعة تضامن في المدارس والجامعات، يتم خلالها التأكيد على خيار لبنان العروبي الداعم للقضية الفلسطينية والتي يجب ان نربي اجيال المستقبل عليها و على مبادئها، و تثبيت الشعار الذي اطلقه الامام موسى الصدر في اذهان جميع ابناء الوطن أن إسرائيل شر مطلق و التعامل معها حرام".

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