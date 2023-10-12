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لبنان

قائد الجيش استقبل شيا وريزا

Lebanon 24
12-10-2023 | 10:33
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا مع وفد مرافق، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
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