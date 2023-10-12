إطلاق نار بسبب أفضليّة مرور

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بسبب أفضلية مرور، في محلة سوق الخضار القديم في منطقة التبانة في طرابلس.

وقد تطوّر الإشكال إلى إطلاق المدعو ف.ف النار من سلاح حربيّ في الهواء، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.