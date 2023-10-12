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لبنان

إطلاق نار بسبب أفضليّة مرور

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بسبب أفضلية مرور، في محلة سوق الخضار القديم في منطقة التبانة في طرابلس.
 
 
وقد تطوّر الإشكال إلى إطلاق المدعو ف.ف النار من سلاح حربيّ في الهواء، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.
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