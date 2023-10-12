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لبنان

بوحبيب عاد إلى بيروت بعد انتهاء مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:20
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عاد وزير الخارجية والمغتربين  الدكتور عبدالله بوحبيب إلى بيروت بعد انتهاء مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي في دورته غير العادية التي عقدت في القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، حيث أجرى على هامش الاجتماع مشاورات واجتماعات جانبية مع كل من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والجزائر السيد أحمد عطاف، والمغرب السيد ناصر بوريطة، وفلسطين الدكتور رياض المالكي، واليمن الدكتور أحمد عوض بن مبارك. كما سبق وأعلنا بأنه اجتمع بوزير خارجية سوريا الدكتور فيصل المقداد.  
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كما تلقى إتصالا هاتفيا" بعد ظهر اليوم من وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ تم التداول فيه في التطورات الاخيرة في المنطقة حيث أبدى الوزير بوحبيب خشيته من حرب إقليمية طاحنة في حال عدم وقف التصعيد الاسرائيلي في غزة.
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