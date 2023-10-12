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لبنان

"حماس" تدعو الفلسطينيين في لبنان للمشاركة في النفير العام غداً

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:57
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صدر عن حركة "حماس" البيان التالي:

"نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعمًا لصمود أهلنا في غزة الصامدة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدعو شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان وأهلنا في المدن والقرى اللبنانية للمشاركة في النفير العام يوم غد الجمعة "جمعة طوفان الأقصى" للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي".
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