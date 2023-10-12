في وضح النهار.. سرق "غسالة" من أمام محل في سليم سلام وقام ببيعها!

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بيان أنه "بتاريخ 12-09-2023، حضر إلى فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت المدعو (ا. م. من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)، وصرّح أنه حوالي الساعة ١٠،٠٠ من التاريخ ذاته، أقدم مجهول على سرقة غسالة معروضة للبيع من أمام محله في محلة سليم سلام، وزوّدنا بفيديو يظهر عملية السرقة عبر تحميلها على سقف سيارة".

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وتابع البيان: "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكن عناصر الفصيلة المذكورة من كشف هوية السارق وهو: ح. ح. (من مواليد عام ١٩٦٥، لبناني)، حيث جرى استدراجه إلى المنطقة وتم توقيفه في الفصيلة.



بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تُثبت علاقته بعملية السرقة، اعترف بما نُسِب إليه وعن مكان وجود الغسالة في الضاحية الجنوبية، بعد أن قام ببيعها هناك لأحد الأشخاص مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي.



على الفور، توجهت دورية من الفصيلة إلى المكان وتم استعادة الغسالة المسروقة، وأُعيدت إلى صاحبها.



بالتحقيق مع مشتري الغسالة، تبيّن عدم معرفته بأنها مسروقة، واحتفظ بحق الادعاء ضد (ح. ح.) طالبا استعادة أمواله، وتُرِكَ لقاء سند اقامة.



أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".