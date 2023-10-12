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لبنان

دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة.. بالصور هكذا يبدو الوضع الأمنيّ الآن على الحدود الجنوبيّة

Lebanon 24
12-10-2023 | 13:54
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دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة، عند حدود فلسطين المحتلة مع لبنان، بينما أفادت "الحدث" أنّ إنذاراً كاذباً لإطلاق صواريخ كان وراء إطلاق الصفارات.
 
 
إلى ذلك، أطلق العدوّ الإسرائيليّ قنابل مضيئة فوق عديسة، مقابل مستعمرة مسكفعام، ومقابل بلدة مروحين، وفوق مستعمرة ‎شتولا مقابل ‎رامية وعيتا الشعب.
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