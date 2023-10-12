قرار مهمّ يتعلّق بالمدراس في الجنوب.. إليكم ما أعلنه وزير التربيّة

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مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب ، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة ، يوم غد الجمعة في ١٣/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية .ودعا الوزير الحلبي إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم ، لرصد التطورات الميدانية ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي .