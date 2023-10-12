الاتحاد اللبناني لكرة السلة يُوقّع غداً عقد رعاية مع "bet arabia by Casino du Liban"

دعا الاتحاد اللبناني لكرة السلة رجال وسيدات الصحافة والاعلام الى حضور وتغطية توقيع عقد رعاية بين الاتحاد وشركة "bet arabia by Casino du Liban" وذلك عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 13 تشرين الأول الجاري في "مقر انطوان شويري لكرة السلة"، الكائن على اوتوستراد جل الديب، قرب فندق وايت هاوس، في الطابق الرابع.

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