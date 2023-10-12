مقدّمات نشرات الأخبار المسائيّة اليوم

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



الإيغال الإسرائيلي في تحويل قطاع غزة الى بحر من دماء الأطفال لا يوازيه سوى إيغال الكيان: جيشا ومنظومة أمنية في الارتباك وارتكاب الأخطاء وأحد الأمثلة عصر اليوم عندما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ في مستوطنة المطلة المحاذية للبنان وقالت إنه جرى الطلب من المستوطنين الدخول فورا إلى الملاجئ ليصدر لاحقا نفي من جانب الاحتلال وتوضيح من إعلام حزب الله.

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إذا ما يجري في الجنوب حتى الآن مضبوط بقواعد معادلة توازن الرعب في إطار ملامح لم تخرج عما كان مألوفا قبل طوفان الأقصى وقبل الحرب المفتوحة التي تشنها إسرائيل ضد غزة بالرغم من سقوط قذيفة أطلقتها مدفعية العدو عصرا على وطى الخيام.

وقد سير الجيش اللبناني بالتنسيق مع اليونيفيل دوريات على طول الخط الأزرق لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.

وفيما تخشى تل أبيب كثيرا تطبيق نظرية توحيد الساحات وتحريكها وفيما كانت أشركت وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في اجتماع الكابينيت الأمني سارعت لتعطيل زيارة وزير الخارجية الايراني لسوريا عبر قصف مطاري دمشق وحلب ما أدى لتغيير مسار طائرة عبد اللهيان الذي أعلن أنه سيزور بيروت غدا في إطار جولته في المنطقة.

في الداخل وبعد صفعة حماس التي هزت أركان حكومة نتنياهو صفعة سياسية تلقاها الأخير من الداخل مع إعلان زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد عدم الانضمام إلى حكومة الطوارئ المشكلة لإدارة الحرب وقال قبل قليل: لن ننضم إلى الحكومة لأنه يتم إنشاء هيكل هنا لن يكون قادرا على العمل لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة في الفوضى.

وفي اليوم السادس للحرب ضاق الخناق أكثر فأكثر على غزة مع سقوط أكثر من ألف وأربعمئة شهيد وأكثر من ستة آلاف جريح فيما أعلنت إسرائيل في الساعات الماضية حكومة الحرب وارتفاع عدد قتلاها إلى ألف وثلاثمئة وإصابة ثلاثة آلاف وثلاثمئة شخص.

وفي لبنان إنعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي في جلسة استثنائية وقد دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشدة الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الصهيوني في غزة وأكد التضامن مع الشعب الفلسطيني معبرا عن قلق بيروت العميق مما يجري على الحدود مع فلسطين المحتلة.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



عملية طوفان الأقصى في يومها السادس حملت الكثير من الوقائع الميدانية والسياسية والدبلوماسية.

على رأس هذه الوقائع إستمرار وجود مقاومين داخل مستوطنات غزة حيث يواصلون خوض إشتباكات مع العدو بحسب ما أقر جيش الإحتلال الذي ارتفعت حصيلة خسائره البشرية منذ السبت الماضي إلى ألف وثلاثمئة قتيل وثلاثة آلاف وثلاثمئة جريح.

ولليوم السادس واصلت المقاومة دك المستعمرات المجاورة للقطاع بالصواريخ وصولا إلى تل أبيب الأمر الذي دفع سلطات الإحتلال إلى إجلاء آلاف المستوطنين في عملية نزوح كبيرة.

كما اضطرت إلى تأجيل إفتتاح العام الدراسي في الجامعات إلى تشرين الثاني المقبل.

في غضون ذلك تمعن قوات الإحتلال في تدمير قطاع غزة وتحويله إلى جحيم غابت في ظله معالم أحياء بأكملها

وتجري هذه الإبادة وسط إستمرار الحصار على القطاع وإغلاق المعابر ورفض سلطات الإحتلال مده بالكهرباء والمياه والوقود.

وإذا كان العدو الإسرائيلي يمني نفسه بنصر بري يعيد إعتبارا مفقودا لجيشه فإن المقاومة الفلسطينية ليست غافلة وهي لا تزال على درجة عالية من التألق رغم إنفلات آلة الحرب المعادية.

سياسيا تقدم للحضور الأميركي في إدارة القرار الإسرائيلي.

أحد أوجه هذا الحضور وصول وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى كيان الإحتلال في بداية جولة في المنطقة.

في المقابل حضرت التطورات في فلسطين خلال إتصال بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكذلك خلال إتصال مماثل بين الرئيسين الإيراني والسوري بشار الأسد.

وفي شأن متصل وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى لبنان اليوم في اطار جولة على عدد من دول المنطقة كان قد استهلها من العراق.

وقبل الزيارة تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تمحور حول العدوان على غزة.

في هذه الأثناء خرق الهدوء الحذر اليوم سقوط عدة قذائف اسرائيلية في سهل الخيام والماري.

يأتي ذلك بعد يوم شهد إعتداءات إسرائيلية وردا من المقاومة وتخلله حال من الإرباك والتوتر في صفوف العدو زاد منسوبها إنذار كاذب روع المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة بعد شائعات عن اختراق طائرة مسيرة أجواء المنطقة إنطلاقا من لبنان.

على أن التطورات عند الحدود الجنوبية إلى جانب قضية النزوح السوري حضرت في جلسة مجلس الوزراء.

أما برلمانيا فقد دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة نيابية الثلاثاء لإنتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



وفي اليوم السادس على حرب غزة: الحدث ديبلوماسي بامتياز. علما انه ليس واحدا، بل ينقسم الى حدثين. الاول: زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الى اسرائيل ، و الثاني تعذر وصول وزير خارجية ايران الى سوريا بسبب هجوم صاروخي اسرائيلي على دمشق وحلب ادى الى خروجهما من الخدمة.

انطوني بلينكن زار اسرائيل ليس كوزير خارجية اميركا فحسب بل كيهودي كما قال هو، وجدد دعم اسرائيل حتى النهاية مطمئنا الاسرائيليين: اميركا ستكون دائما الى جانبكم.

اما نتنياهو الذي وقف الى جانب بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك فقال إن حماس يجب ان تعامل مثل تنظيم داعش، واضاف: مثلما تم سحق داعش سيتم سحق حماس.

في المقابل فان حسين امير عبد اللهيان لم يتمكن من ان يحط بطائرته في سوريا بعد ضرب مطاري دمشق وحلب، ما ارغمه على تغيير مسار طائرته والعودة الى طهران. والسؤال: هل سيأتي عبد اللهيان غدا الى لبنان، باعتبار ان زيارته لبنان كانت مدرجة على جدول اعماله، ام ان رسالة المنع الاسرائيلية لا تقتصر على سوريا بل تشمل لبنان ايضا؟.



في الاثناء عداد القتلى والضحايا يرتفع في غزة. القصف الاسرائيلي المركز على مواقع في قطاع غزة يتواصل وقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين حتى الان الـ1400.

عسكريا، يبدو ان اسرائيل لم تتخذ بعد قرارا بشأن القيام بتوغل بري في القطاع، وان كان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اكد ان الاستعدادات بشأنه مستمرة. على الصعيد السياسي اعلن نتنياهو عن اعادة تشكيل حكومة طوارئ بعد اتفاقه مع زعيم المعارضة. كلها معطيات تؤكد ان اسرائيل تستعد لحرب طويلة وقاسية ضد القطاع تحت عنوان: القضاء على حماس. فهل هي قادرة فعلا على تحقيق هدفها، ام ان الامر مجرد تهويل وفي اطار الحرب النفسية؟

لبنانيا، الحكومة اجتمعت بعد ستة ايام على بدء طوفان الاقصى، فيما المناوشات في الجنوب استمرت ما يطرح اكثر من هاجس عند اللبنانيين. في هذا الوقت دعت حركة حماس الفلسطينيين الموجودين في لبنان الى النفير العام يوم غد الجمعة وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الاسرائيلي. فماذا يعني النفير العام؟ واين سيحصل؟ وفي اي ساعة؟ وما تفاصيله وتداعياته؟ كلها اسئلة ستبقى بلا أجوبة اليوم. فالى الغد اذا!...







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



اطبق عليها الصهيوني الحصار وزاده الاميركي بالحديد والنار، لكنها غزة، ارض العزة وموطن الاحرار، الذين اوسعوا الحدود حد السماء، وهم يخوضون عن الامة ملحمة النصر القادم لا محالة..



أناروا طريق الامة وهم ممنوعون من الكهرباء، وسقوا زعاماتها كأس الشرف وهم ممنوعون من المياه.. قدموا اطفالهم قرابين على مذبح الحق، ووقفوا على انقاض منازلهم وامام آلة القتل الاميركية الصهيونية شامخين كالرماح..



هي مذبحة بمفهوم الانسانية، وملحمة بطولية بالمفاهيم الفلسطينية، لن تشوش عليها الاساطيل القادمة وهي تقرع الطبول، ولا كل صهاينة البيت الابيض الذين يهدرون ويرعدون..



فما حضور ممثلهم انتوني بلينكن الى تل ابيب لتشكيل مجلس حرب وشحذ السكين الاسرائيلية وذبح المزيد من اطفال فلسطين، الا دليل على غل المقاومة لأيدي هؤلاء القتلة وحاجتهم الملحة للاميركيين، فمن صباح السابع من تشرين فتح عهد جديد من ذل الجيش العبري..



رغم كل الدمار الرهيب لايام ستة بقيت صواريخ المقاومة الفلسطينية تزلزل تل ابيب، ولا يجد ما يسمعه المستوطنون على مساحات الكيان الا صفارات انذار وصواريخ محملة بارادة لا تلين..



اما النظرة الصهيونية الاميركية نحو شمال فلسطين، فدونها حساب كبير، ولينهوا حربهم مع الطيور العابرة التي ارعبت جيش النخبة وحركت كل اجهزته العسكرية والامنية، قبل ان يرفعوا سقف تهديداتهم المربكة، وكأنهم لم يتعلموا من شعار الشرق الاوسط الجديد..



فكل البوارج الاميركية لن تخيفنا ولا كل التهديدات، وسنقوم بكل شيء يمليه علينا الواجب الشرعي والقومي والاخلاقي والانساني انتصارا للشعب الفلسطيني كما أكد حزب الله عبر عدد من مسؤوليه..



اما ما تؤكده الاتصالات السياسية في المنطقة، فهو المزيد من التشاور والتنسيق بين ايران والسعودية وسوريا وغيرها من البلدان، على ان يحط وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في بيروت في اطار جولة على المنطقة لمتابعة الاوضاع...







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



النار مشتعلة في غزة، والجمر تحت الرماد في لبنان.

على ارض فلسطين المحتلة من إسرائيل، تدور اشرس المعارك، بين عدو يمارس اقصى درجات الهمجية، وشعب يمارس ابسط الحقوق، بالدفاع المشروع عن النفس، ضد عدوان مستمر منذ عقود.

اما على ارض لبنان المحتلة من سياسييه الفاسدين، فلا معارك، بل استسلام تام.

استسلام تام امام الغياب الكامل للدولة عن الأحداث، وما اجتماع حكومة نجيب ميقاتي المتأخر والفارغ الا من المزايدات اليوم الا الدليل.

استسلام تام امام الفراغ الرئاسي، وتسليم لمصير الوطن الى دول تتضارب مصالحها، وسفراء يمثلون التناقضات.

استسلام تام امام الشلل التشريعي والفشل التنفيذي والعجز القضائي والانهيار الاقتصادي والمراوحة المالية، فلا مؤسسات ولا إصلاح ولا إرادة اصلا بالنهوض.

وإزاء هذا الواقع الأسود، علق مسؤول ديبلوماسي اوروبي عبر الاوتيفي، متخوفا من تمدد النزاع الدائر في غزة الى خارج الاراضي الفلسطينية، من دون ان يقتصر على جبهات وساحات، بل ليشمل دولا قريبة وبعيدة، اذا لم تحصل مبادرات عقلانية في الوقت المناسب لتدارك الاسوأ كما قال.

وفيما لم ينف المسؤول الاوروبي الموجود في لبنان تبلغ حزب الله رسائل بوجوب ضبط النفس وعدم الانجرار الى الصراع المستجد، رأى ان ليس من مصلحة للحزب في ان يفتح جبهة الجنوب، طالما ينظر اليه العالم كطرف قوي، لن تضيف الحرب الى رصيده شيئا، لكن من دون ان يعني ذلك عدم التدخل اذا واجهت حماس صعوبات غير محسوبة.

اما لبنانيا، واذ اكد المسؤول الديبلوماسي الاوروبي ان اعمال الحفر في البلوك رقم 9 لن تتأثر بالأحداث، كشف ان الاعلان عن نتائج ايجابية متوقع قبل نهاية تشرين الاول الجاري.

وعلى الخط الرئاسي، رأى الديبلوماسي الاوروبي ان معادلة سليمان فرنجية-نواف سلام فهمت بطريقة خاطئة، فهي لم تكن تعبر عن دعم اشخاص محددين، بقدر ما كانت محاولة لإيجاد مخرج تسووي، يقوم على اعطاء الرئاسة لفريق، ورئاسة الحكومة لفريق آخر، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، لتصبح المرحلة الراهنة رئاسيا لبنانية بامتياز، كما قال، لافتا الى وجوب التوقف عند الموقف المسيحي، كما عند رأي حزب الله في هذا الخصوص.

وعن المبادرة القطرية، نفى المسؤول الديبلوماسي الاوروبي علمه بوجودها، واصفا زيارات المسؤولين القطريين لبيروت بالدورية، ومستغربا ما يقال عن دعم الدوحة لترشيح قائد الجيش، في وقت لم يطرح موفدها في لبنان اسمه في اللقاءات التشاورية مع المعنيين.

وحول ملف النزوح السوري والموقف الاوروبي، اكتفى المسؤول الديبوماسي الاوروبي بالاشارة الى ان مقاربة الملف تتطلب انتخاب رئيس، وتكوين مؤسسات دستورية تتولى المسؤولية.







مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"



في اليوم السادس على حرب غزة، النسب شبه متساوية بين التصعيد الى الذروة وبين المساعي الديبلوماسية التي لامست الذروة والتي تحركت على خط واشنطن تل ابيب وخط ايران سوريا. هذا الخط الذي تعثر بعد الضربة الاسرائيلية لمطار دمشق وأخرجه عن الخدمة.



الجامع المشترك في هذه الحرب هو العدد الهائل من الذين سقطوا. اما المعطى المستمر فهو حشد الدبابات الاسرائيلية قبالة غزة ، من دون ان يعني ذلك ان الهجوم البري قد تقرر.



في لبنان، المناوشات مستمرة في الجنوب، من دون ان تخرج عن سقف تبادل القذائف، فيما مجلس الوزارء انعقد، وكان بند البحث فيه اصلا النازحين السوريين، لكن حرب غزة فرضت نفسها بندا اوليا، لما لهذه الحرب من تداعيات بدأت تظهر في الداخل.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



موت غزة ولا تستسلم لكنها اليوم تبكينا وتدمينالأنها تعيش فينا ولأنها وحدها تخوض المعركة بالنيابة عن أمة ممتدة من أول المحيط إلى آخر النهر.. اجتمعت فرأت ودانت وغادرت.

وفي معركة الأيام الستة على بدء الطوفان أطلق الاحتلال الإسرائيلي الوحش الساكن فيه وكشف عن بنك أهدافه بسلسلة غارات هي الأعنف على قطاع غزة ومخيماته قدرت بآلاف الأطنان من الصواريخ وحصدت أرواح الاطفال بجرائم حرب قفزت على كل المعايير الدولية والإنسانية حتى فاض ما تبقى من مستشفيات قيد الخدمة في القطاع بالشهداء والمصابين والهاربين من جحيم الغارات.

فالصليب الأحمر الدولي يستغيث والمنظمات الحقوقية تتوسل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية والغذائية وبشهادة من جنرال بالثوب الأبيض وصف الدكتور غسان أبو ستة المرابض في مستشفى الشفاء ما يجري بأنه قرار بإعدام سكان غزة.

وقرار الاعدام هذا لم يكن سوى لاصقة على الجرح العميق الذي فتحته حماس في جسد جيش الاحتلال الإسرائيلي وترسانته العسكرية والاستخبارية وتصديا لهذا الاختراق الامني الكبير في دولة العسكر استجمع بنيامين نتنياهو بقايا قيادات الحرب تؤازرهم إحدى أعضاء الكنيست المتطرفة التي دعت جيشها الى سلاح يوم القيامة في إشارة إلى السلاح النووي.

لكن الطلقة الحربية الاولى لنتنياهو وصلته من زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد الذي اعلن عدم الانضمام إلى حكومة الطوارئ المشكلة لإدارة الحرب مع حركة حماس وقال "إننا لن ننضم إلى الحكومة لأنه يتم إنشاء هيكل لن يكون قادرا على العمل ولن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الفوضى.

والهيكل العسكري لحكومة الابادة سيكون امام الاحتمالات المفتوحة وعليها أجرت المقاومة الفلسطينية حسابات في كل المجالات وتركت الكلمة للميدان وقال الناطق باسم كتائب الاقصى ابو عبيدة إن معركة طوفان الاقصى مستمرة وتوجه للاسرى بالقول : إن ما لدينا من أوراق سيكون ثمنا لحريتكم.

كل هذا لم يمنع تحرك الاذرع الدبلوماسية, فدول القرار أوفدت انطوني بلينكن الى تل ابيب لكنه تمسك بهويته اليهودية وليس بمنصبه الدبلوماسي وشاهد بالعين الإسرائيلية فقط ما يجري في كل الأراضي المحتلة ولم يلحظ حجم الأكفان الفلسطينية المترامية على طول قطاع غزة وعرضه وفي مشافيه.

وبعد ان ادى بلينكن طقوسه اليهودية واقسم بالانتماء الى اسرائيل اعلن استكمال الجولة الى كل من قطر والسعودية والامارات ومصر وهذا ما يؤشر الى بدئه رحلة التفاوض.

وعلى الطرف الآخر من الحراك الدبلوماسي غيرت الغارات الإسرائيلية على مطاري حلب ودمشق مسار رحلة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في إطار جولة في المنطقة بدأها من بغداد وكان من المفترض إن تمر بدمشق فأعيدت جدولة الزيارة إلى لبنان حيث يصل في وقت لاحق من هذا المساء.

لكنه ومن العاصمة العراقية وجه تهديدا الى اسرائيل على قاعدة التفاوض بالنيران، وقال إنه "إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين في غزة فإن المنطقة ستواجه أوضاعا جديدة".

وعشية الدعوة إلى النفير العام غدا الجمعة تداعت حكومة تصريف الأعمال في لبنان إلى اجتماع وزاري أمني وبعد الجلسة أبدى ميقاتي القلق إزاء ما يجري عند الحدود الجنوبية، وتحدث عن تنسيق دائم مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان وحثها على ضبط النفس وطلب من هيئة إدارة الكوارث الاجتماع والاستعداد.

وفي معلومات الجديد عن اجتماع السرايا وبحسب مصدر حكومي قال إن الحكومة تعلم أن القرار والمعطيات ليست على طاولة مجلس الوزراء وإنما لدى المقاومة.

وهنا مربض الخيل اللبناني ولا احد يملك اجوبة عن خيارات المقاومة الموصولة بمسار غزاوي ومدى تدهور الوضع الامني هناك الى الاسوأ، لكن المعلومات تشير الى ان حزب الله لا يزال يعتمد قواعد الاشتباك المعهودة ولم يتخطها الى قرارات تدخل في عمق الجليل الاعلى.