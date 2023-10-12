بيان للأمين العام للمدارس الكاثوليكية... ماذا أعلن بشأن إقفال المدارس غداً؟

صدر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر البيان التالي:



"حضرة مديرات ومديري مدارسنا الكرام في بيروت وضواحيها،



بعد التحية، نترك لكلّ مدرسة في ضواحي بيروت، حسب موقعها من التجمع المرتقب ليوم غد الجمعة 13 تشرين الأول بعد صلاة الظهر في باحة الإمام المجتبى في منطقة سانت تريز، اتخاذ القرار بالإقفال التام أوالجزئي (بعد الساعة الثانية عشرة) أو الفتح (اذا كانت بعيدة عن موقع التجمعات)".

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