إسرائيل تعترف... "الحزب" قتل أحد جنودنا في هجوم الأمس

أقر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس رسميا، عن مقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" أمس الأربعاء، على موقع عسكري في عرب العرامشة.



وبحسب وسائل إعلام عبريّة، فإنّ القتيل هو الرقيب ماتانيا ألستر البالغ من العمر 22 سنة، من سدي إيلان، وهو جنديّ إحتياط في الكتيبة 221 في لواء كرملي. (روسيا اليوم)

Advertisement