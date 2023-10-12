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لبنان

جريحان في حادث سير على اوتوستراد سليم سلام

Lebanon 24
12-10-2023 | 16:16
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى كليمنصو الطبي أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على اوتوستراد سليم سلام - بيروت.
فيما تولت جهات أخرى نقل جريحٍ ثانٍ الى المستشفى.
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حادث سير

سليم سلام

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