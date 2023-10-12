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لبنان

عبد اللهيان من المطار: سنناقش مع المسؤولين في لبنان جرائم الحرب في غزة

Lebanon 24
12-10-2023 | 16:23
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وصل عند الحادية عشرة من مساء اليوم الى مبنى الطيران العام في مطار بيروت، وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان.
وكان في استقباله النائب ايوب حميد ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائبان ابراهيم الموسوي وامين شري، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي وسفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني، وممثل "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي وممثل حركة "الجهاد الاسلامي" احسان عطايا.
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وقال عبداللهيان: "إيران ستستمر في دعمها السياسي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية بكل قوة"، مشيرا الى أنه "سيناقش مع المسؤولين في لبنان جرائم الحرب في غزة".

وأضاف: "نزوح عشرات الآلاف من الفلسطنيين وقطع الكهرباء والماء عن غزة تعتبر جريمة حرب ترتكبها اسرائيل".
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