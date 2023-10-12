عبد اللهيان ليلاً في بيروت: سأجري محادثات حول غزة

يبدأ وزير الخارجية الإيراني حسين عبد امير عبد اللهيان جولته في بيروت اليوم بلقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في التاسعة صباحا ثم يزور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في العاشرة على ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا على الأثر .

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وكان عبداللهيان، أكد خلال مؤتمر صحافي فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي إلى «أننا في بيروت نعلن بصوت عالٍ أن الشعوب والدول الإسلامية لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني»، مشددًا على أنّ «نزوح فلسطينيين خلال 3 أيام وقطع المياه والكهرباء والأدوية عن أهل غزة تعتبر جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني».وأعلن عبداللهيان أنّ «استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردًا من باقي المحور، والكيان الصهيوني سيكون مسؤولًا عن عواقب ذلك»، مؤكدًا «أننا واستمرارًا من مشاوراتنا ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين في لبنان بشأن غزة وإجراء المشاورات بشأن القضايا العالمية والإقليمية».

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، استقبل عبد اللهيان امس.

ووفق بيان فقد اكد السوداني "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حقّ الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وترابه التاريخي، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الأهالي هناك من محنتهم".



من جانبه، نقل السيد عبد اللهيان تحيات القيادة الإيرانية وتأكيدها على الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، في الساحتين العربية والإسلامية، إزاء مشاكل المنطقة والجهود الساعية إلى حلّها".