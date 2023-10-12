Advertisement

لبنان

عبد اللهيان ليلاً في بيروت: سأجري محادثات حول غزة

Lebanon 24
12-10-2023 | 22:07
A-
A+
Doc-P-1117139-638327704970248858.jpg
Doc-P-1117139-638327704970248858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدأ وزير الخارجية الإيراني حسين عبد امير عبد اللهيان جولته في بيروت اليوم بلقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في التاسعة صباحا ثم يزور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في العاشرة على ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا على الأثر .
Advertisement
 
وكان عبداللهيان، أكد خلال مؤتمر صحافي فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي إلى «أننا في بيروت نعلن بصوت عالٍ أن الشعوب والدول الإسلامية لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني»، مشددًا على أنّ «نزوح فلسطينيين خلال 3 أيام وقطع المياه والكهرباء والأدوية عن أهل غزة تعتبر جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني».وأعلن عبداللهيان أنّ «استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردًا من باقي المحور، والكيان الصهيوني سيكون مسؤولًا عن عواقب ذلك»، مؤكدًا «أننا واستمرارًا من مشاوراتنا ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين في لبنان بشأن غزة وإجراء المشاورات بشأن القضايا العالمية والإقليمية».
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، استقبل عبد اللهيان امس.
ووفق بيان فقد اكد السوداني "موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حقّ الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وترابه التاريخي، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الأهالي هناك من محنتهم".

من جانبه، نقل السيد عبد اللهيان تحيات القيادة الإيرانية وتأكيدها على الدور المحوري الذي يضطلع به العراق، في الساحتين العربية والإسلامية، إزاء مشاكل المنطقة والجهود الساعية إلى حلّها".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2023-10-13
01:30 | 2023-10-13
01:15 | 2023-10-13
01:00 | 2023-10-13
01:51 | 2023-10-13
00:55 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24