25
o
بيروت
26
o
طرابلس
32
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تراجع الوساطات الدولية الرئاسية.. والاولوية لاحتواء التصعيد في غزة
Lebanon 24
12-10-2023
|
22:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وليد شقير في" نداء الوطن":إنقلاب الوضعين الإقليمي والدولي بعد طوفان القدس، فضلاً عن أنّه وضع لبنان في مرتبة أكثر تأخّراً من الاهتمام، عن تلك التي كان هبط إليها، بفعل الانشغال الأوروبي والأميركي والعربي بأولويات عدة أخرى، فإنّه صرف الوساطات الخارجية عن محاولة إيجاد مخرج من مأزق الفراغ الرئاسي، لتنصبّ الجهود على محاولة احتواء التصعيد على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى مساعي تفكيك إمكان انفجار مواجهات عسكرية على أكثر من جبهة، ومنها «ساحة» لبنان.
Advertisement
وفي انتظار اتضاح قرار حزب الله وإيران في شأن احتمال فتح جبهة لبنان ورجحان كفة التوقعات بأن تبقى العمليات التي يشهدها الجنوب منذ صباح 8 تشرين الأول، تحت سقف عدم الانزلاق إلى حرب، فإنّ المتضرر الرئيسي من وراء انصراف الاهتمام الأميركي هو الجيش اللبناني من زاوية المساعدات، بموازاة استمرار القلق من فلتان الجبهة الجنوبية للبنان. أصلاً وقبل «طوفان الأقصى» كانت واشنطن خفّضت درجة حرصها على دعم الجيش، وأخذت تحوِّل بعض المساعدات بالمعدات التي كان البنتاغون ينوي تقديمها للجيش إلى أوكرانيا. وحسب سياسيين لبنانيين من زوار واشنطن، كان تقييم القيادة العسكرية الأميركية العودة عما سبق أن خططت له لتزويد الجيش مدافع ذاتية الحركة، معتبرة أنه يحتاج إليها، فإذا بهذه المدافع تتجه نحو أوكرانيا، بحجة أن كييف بحاجة إليها أكثر من لبنان. بعد التطورات الدراماتيكية في فلسطين المحتلة، وردود الفعل الأميركية المذعورة بالتضامن مع إسرائيل من أن ما قامت به إيران و»حماس» يشكل هزيمة كبرى غير مسبوقة منذ حرب 1973، باتت المساعدات العسكرية الأميركية موجّهة نحو تل أبيب. وهذا سيحرم لبنان من بعض هذه المساعدات، وربما أوكرانيا في شكل نسبي. المخاوف من الانزلاق الإيراني لتوريط لبنان، وتراجع أي اهتمام بلبنان والتعاطي معه على أنه ساحة إيرانية فحسب، يعلِّق أزمة البلد على حبل المجهول أكثر من السابق طالما أنّ الفرقاء الداخليين يعجزون عن التوافق حول مخارج تقيه تعاظم المخاطر عما كانت عليه. المخاوف المذكورة قد يتضح مدى صحتها بعد زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت. والتجاهل الدولي الإقليمي لمساعدة لبنان على معالجة أزمته لن يتراجع إلا بعد أن تبدأ المفاوضات التي يفترض أن تلي الحرب القائمة في غزة. وهو أمر لا يبدو واضحاً توقيته طالما الكلمة لصوت المدافع، ولمحاولة إسرائيل الرد الوحشي على الصفعة الكبرى التي تلقتها...
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصرخة تعلو في زحلة.. "هيدا جنون"!
Lebanon 24
الصرخة تعلو في زحلة.. "هيدا جنون"!
03:15 | 2023-10-12
12/10/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة أحد أشهر الممثلين تُفجّر مفاجأة: نحن منفصلان منذ العام 2016
Lebanon 24
زوجة أحد أشهر الممثلين تُفجّر مفاجأة: نحن منفصلان منذ العام 2016
13:43 | 2023-10-12
12/10/2023 01:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للأمين العام للمدارس الكاثوليكية... ماذا أعلن بشأن إقفال المدارس غداً؟
Lebanon 24
بيان للأمين العام للمدارس الكاثوليكية... ماذا أعلن بشأن إقفال المدارس غداً؟
15:22 | 2023-10-12
12/10/2023 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة تضرب بلداً عربيّاً... السكان خافوا والجدران اهتزّت
Lebanon 24
هزّة أرضيّة تضرب بلداً عربيّاً... السكان خافوا والجدران اهتزّت
11:05 | 2023-10-12
12/10/2023 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل غامضة في برج حمود.. الرأس المدبر لها سيدة اشتركت مع سوري لتنفيذها
Lebanon 24
جريمة قتل غامضة في برج حمود.. الرأس المدبر لها سيدة اشتركت مع سوري لتنفيذها
05:38 | 2023-10-12
12/10/2023 05:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2023-10-13
تهديدٌ إيراني من بيروت.. هذا مضمونه
01:30 | 2023-10-13
خلاف الحزبين في زحلة بسبب" تبليطة وواجهة"
01:15 | 2023-10-13
معركة الجنوب ستبدأ في حال حدوث "أمرين"
01:00 | 2023-10-13
"التيار" يقاطع مجلس الوزراء والقضاء يحسم: الجلسات وآلية اتخاذ القرارات دستورية
01:51 | 2023-10-13
جنبلاط: مهمتك يا سيد بلينكن هي ترحيل الفلسطينيين من غزة بتواطؤ اوروبي
00:55 | 2023-10-13
ليل حذر ومتوتر شهدته قرى القطاع الغربي... وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فجرًا
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
13/10/2023 08:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
13/10/2023 08:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
13/10/2023 08:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24