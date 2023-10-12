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لبنان
من يتهم الجيش بالفساد... هو بذاته عنوان للفساد
Lebanon 24
12-10-2023
|
22:30
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كتبت" الديار": الجيش هو شرف الشعب اللبناني ورمز عزته وكرامته، والجيش اللبناني هو بامتياز رمز التضحية بالدماء في سبيل الاستقرار وامن الشعب اللبناني، والجيش هو رمز التضحية في كل المجالات في سبيل لبنان شعبا وارضا وكل المقيمين على ارضه مهما كانت جنسياتهم، لانه عندما يقوم بواجباته الوطنية لا يفرق بين مواطن ومقيم حتى وان دفع الثمن شهداء من صفوفه سواء كانوا ضباطا ام رتباء ام افرادا، والجيش هو رمز النظافة والشفافية وهو من يضرب الفساد وهو البعيد عن كل محاصصة او فساد انتشر في لبنان سواء في الصفوف السياسية ام في صفوف المؤسسات المدنية في القطاع العام التابع للدولة اللبنانية.
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والجيش يتحدى اي احد على الساحة اللبنانية ان يقول ان الجيش عليه شبهة فساد، بل ان كل الاتهامات الصادرة ضد ضباط او عناصر في الجيش انما هي صادرة عن جهات غرقت في الفساد وتمت معاقبتها دوليا بسبب فسادها.
اليوم مطلوب اكمال جهوزية المجلس العسكري الذي يقود الجيش وعلى ما نعلم في الديار ان الجهة المسيحية التي تملك الاكثرية والعدد الاكبر من النواب المسيحيين لا تمانع في اعادة جهوزية المجلس العسكري، كما ان اللقاء الديموقراطي الذي يضم تقريبا معظم النواب من الطائفة الدرزية يصر على اكمال جهوزية المجلس العسكري الذي يقوده الجيش اللبناني، كذلك نواب الطائفة السنية متفقون على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وتعيين رئيس اركان للجيش واكمال عديد المجلس العسكري.
كما ان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري هو المؤيد للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون واكمال جهوزية المجلس العسكري وعلى ما نعتقد فان موقف بري يجب ان يكون على تنسيق مع قيادة حزب الله.
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