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لبنان
المخيّمات تتأهّب لـ"جمعة الطوفان"
Lebanon 24
12-10-2023
|
22:41
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كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": لم تمض أكثر من 24 ساعة على بيان حركة «فتح» الذي دعت فيه إلى «عودة الحياة الطبيعية لمخيم عين الحلوة، وبلسمة جراح أهلنا وشعبنا» ارتباطاً بمعركة «طوفان الأقصى» في غزة، حتى أتبعت بخطوة إضافية تمثّلت بنشر «القوة المشتركة» في «حارة السينما» في حي حطين وفي الرأس الأحمر، مع إزالة الدشم والحواجز، ودعوة العائلات النازحة للعودة إلى منازلها في المخيم.الخطوة «الفتحاوية» التي لاقت ترحيباً من القوى السياسية الوطنية والإسلامية الفلسطينية واللبنانية، جاءت ترجمة لقناعة الحركة بخطورة المرحلة التي تمرّ بها القضية الفلسطينية وشعبها بأهمية أن تشكل المخيمات الفلسطينية وتحديداً عين الحلوة رأس حربة في دعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل ومقاومته، سواء في غزة أو الضفة أو القدس وسواها.وتستعد المخيمات الفلسطينية اليوم للمشاركة في «جمعة طوفان الأقصى» بدعوة من «حماس» التي وجهت نداء إلى «شعبنا الفلسطيني وجماهير الأمَّة العربية والإسلامية وأحرار العالم لإعلان النفير العام من أجل نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة». وأوضح المسؤول الإعلامي للحركة في لبنان وليد كيلاني لـ»نداء الوطن» أنّ «هذه الدعوة للنفير العام تحمل رسالة واضحة تقول للمقاومة أنت لست وحدك في الميدان، فالشعوب العربية والإسلامية بغضّ النظر عن موقف حكوماتها، تؤيد المقاومة وتنصرها في أي مكان وساحة، وكل قدر استطاعته، سواء على الحدود أو في قلب العواصم وفي أي مكان من العالم».وأيدت مختلف القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان الدعوة، وأعلنت «كتائب أبو علي مصطفى» الجناح العسكري لـ»الجبهة الشعبية»، التعبئة العامة في صفوف كوادرها ودعت مخيمات لبنان الى الانخراط في «طوفان الأقصى».
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