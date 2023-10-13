ليل حذر ومتوتر شهدته قرى القطاع الغربي... وتحليق للطيران الاستطلاعي المعادي فجرًا

عاشت قرى القطاع الغربي المحاذية للخط الأزرق ليلا حذرا ومتوترا تخلله إلقاء قنابل مضيئة في سماء المنطقة، فيما انعدمت حركة المرور بإستثناء دوريات قوات "اليونيفيل"، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.

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كما شهدت سماء المنطقة في ساعات الفجر والصباح الأولى اليوم، تحليقا للطيران الاستطلاعي المعادي، فيما خلت الجهة المقابلة للخط الأزرق من وجود الجنود او الاليات المعادية.



والجديد ذكره أن غالبية سكان القرى المتاخمة نزحت الى مناطق اكثر امنا، فيما لا تزال المدارس الرسمية والخاصة مقفلة التزاما بقرار وزير التربية.



ومن الملاحظ ان الحركة الاقتصادية قد شلت، في ظل الوضع الأمني وخصوصا لجهة العمل في سهول الموز والحمضيات جنوب صور وصولا الى الناقورة، حيث يتخوف أصحاب البساتين من الدخول إليها خوفا من تعرضها للقصف المعادي.



