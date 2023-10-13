معركة الجنوب ستبدأ في حال حدوث "أمرين"

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سعى عددٌ من المحللين العسكريين خلال الساعات الماضية إلى ربطِ إمكانية فتح "حزب الله" لمعركة ضدّ إسرائيل بأمرين حاسمين: الأوّل وهو شنُّ إسرائيل حرباً على نطاقٍ واسع ضد لبنان وذلك من تلقاء نفسها، فيما الثاني يرتبطُ بإمكانية مبادرة إسرائيل إلى إرتكاب مغامرة تتمثلُ بقصف إيران.وقالت المصادر إنّ كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، وما يتبيّن هو أنّ "حزب الله" ما زال مُتريثاً جداً حتى الآن في فتح أي نقاشٍ بشأن ما ستؤول إليه الأمور ميدانياً وعسكرياً في الجنوب.