Advertisement

لبنان

معركة الجنوب ستبدأ في حال حدوث "أمرين"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-10-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1117189-638327817792274005.jpg
Doc-P-1117189-638327817792274005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سعى عددٌ من المحللين العسكريين خلال الساعات الماضية إلى ربطِ إمكانية فتح "حزب الله" لمعركة ضدّ إسرائيل بأمرين حاسمين: الأوّل وهو شنُّ إسرائيل حرباً على نطاقٍ واسع ضد لبنان وذلك من تلقاء نفسها، فيما الثاني يرتبطُ بإمكانية مبادرة إسرائيل إلى إرتكاب مغامرة تتمثلُ بقصف إيران.
Advertisement

وقالت المصادر إنّ كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، وما يتبيّن هو أنّ "حزب الله" ما زال مُتريثاً جداً حتى الآن في فتح أي نقاشٍ بشأن ما ستؤول إليه الأمور ميدانياً وعسكرياً في الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-10-13
02:15 | 2023-10-13
01:45 | 2023-10-13
04:39 | 2023-10-13
04:21 | 2023-10-13
04:20 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24