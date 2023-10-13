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لبنان

خلاف الحزبين في زحلة بسبب" تبليطة وواجهة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2023 | 01:30
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لفت مصدر نيابي زحلي الى أن الخلاف بين"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على مَن هو صاحب فكرة تأهيل أرضية وواجهات سوق البلاط في زحلة ، ينطبق عليها القول الشعبي اللبناني "الجنازة حامية و..." لكون المدينة وقضائها يحتاجان الى الكثير من المشاريع الإنمائية وتحسين البنى التحتية".
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وقال المصدر"إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو صاحب الفكرة بترميم سوق البلاط، كما فعل في البترون ويفعل حالياً في دوما، ولكن فكرته كانت شفهية. وقد تلقفت "القوات" الفكرة، بناءعلى طلب من مناصريها، وتقدمت بكتاب رسمي الى البلدية التي هي أصلاً عاجزة عن القيام بعملية ترميم السوق بسبب الأزمة المالية، لتقع  البلدية اليوم بين "شاقوفي" طلبي "التيار والقوات".

وقال المصدران "المنافسة هي للمزايدة الشعبوية، لكون الأملاك الخاصة في هذا السوق غير محررة ويحكمها الشيوع وتعدد الورثة،  ولا قدرة للحصول على موافقة المالكين من أجل البدء بأعمال الترميم".

المصدر ختم" ان هذه المعركة ظاهرها إنمائي من كلا الطرفين وباطنها شعبوي دونكيشوتي لا أكثر ولا اقل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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