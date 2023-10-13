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لبنان

تهديدٌ إيراني من بيروت.. هذا مضمونه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2023 | 01:45
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فور وصوله إلى بيروت مساء أمس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه "في ظلّ إستمرار العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب والحصار على غزّة، فإن فتح جبهات أخرى هو إحتمالٌ قائم".
 
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مصادر سياسية مُراقبة علقت على الكلام وقالت إنّ ما أدلى به عبد اللهيان طبيعيّ من أجل الضغط على إسرائيل وأميركا، والتأكيد  أن إيران لديها أوراق قوّة تُهدّد بها.
وبحسب المصادر، فإنَّ إيران قد لا تكون مستعدة حالياً لفتح جبهاتٍ عديدة، لكنها في الوقت نفسه لن تنسف هذه الورقة طالما إستمرّت إسرائيل في حربها ضدّ غزة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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