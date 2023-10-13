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لبنان

هل أعلن "حزب الله" التعبئة العامة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2023 | 02:15
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كشفت المعلومات أنَّ "حزب الله" عمد إلى حشدِ عديده "غير العسكري" على صعيد قطاعات عديدة لاسيما الصحي والرّعوي، وذلك من دون إعلان "النفير العام" أو "التعبئة العامة" بشكلٍ كامل كما حصلَ على صعيد قواته العسكرية.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ ما يجري هو إستعدادٌ ضمني ومرحلي وطبيعي في ظل التطورات القائمة، لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة ذهاباً إلى مواجهة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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