جنبلاط: مهمتك يا سيد بلينكن هي ترحيل الفلسطينيين من غزة بتواطؤ اوروبي

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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة "اكس" متوجها الى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بالقول: "إن الدافع الحقيقي لمهمتك يا سيد بلينكن هو تغطية الدمار الشامل وترحيل الفلسطينيين من غزة بتواطؤ الأوروبي لتمكين البرابرة الجدد عند البوابة من احتلال فلسطين".