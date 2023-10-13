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لبنان

جنبلاط: مهمتك يا سيد بلينكن هي ترحيل الفلسطينيين من غزة بتواطؤ اوروبي

Lebanon 24
13-10-2023 | 01:51
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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة "اكس" متوجها الى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بالقول: "إن الدافع الحقيقي لمهمتك يا سيد بلينكن هو تغطية الدمار الشامل وترحيل الفلسطينيين من غزة بتواطؤ الأوروبي لتمكين البرابرة الجدد عند البوابة من احتلال فلسطين".
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