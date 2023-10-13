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لبنان

انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات.. كيف أصبحت؟

Lebanon 24
13-10-2023 | 02:12
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 انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 57000 ليرة وسعر المازوت 21000 ليرة، فيما استقر سعر الغاز، وأصبحت الأسعار كالآتي:
 
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- بنزين 95 أوكتان: 1658000 ليرة.
 
- بنزين 98 أوكتان: 1696000 ليرة.
 
- المازوت: 1719000 ليرة.
 
- الغاز: 974000 ليرة.
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