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لبنان

ميقاتي يلتقي عبد اللهيان... والأخير يكشف عن سبب زيارته

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:30
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية  حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم في السرايا.

وقد جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.
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وفي خلال اللقاء، اكد رئيس الحكومة "ضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان".

الوزير الايراني
بدوره حذر الوزير الايراني"من امتداد الاحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة، اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع، وأن إن ما قامت به حركة حماس كان ردا على سياسة نتنياهو وجرائم اسرائيل".

أضاف: المهم بالنسبة الينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، واقترح عقد اجتماع لقادة المنطقة للبحث في الاوضاع".
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