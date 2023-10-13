دريان يدعو النواب السنة لاجتماع من أجل غزة

أفادت معلومات الـmtv بأن "مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، دعا النواب السنة إلى اجتماع عند الساعة 11 من صباح الغد، مخصّص لاتخاذ موقف ممّا يحصل في فلسطين والوقوف إلى جانب أهل غزة".

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