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لبنان

دعوة من "حزب الله" للمشاركة اليوم في التجمعات نصرة لفلسطين.. اليكم أماكنها

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:10
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صدر عن "حزب الله" البيان التالي:

"نصرةً لأهلنا في فلسطين ودعماً للمقاومة ودفاعاً عن المظلومين في غزة واستنكاراً للعدوان الصهيوني والحصار الإسرائيلي الأميركي عليها ورفضاً للانتهاكات الهمجية والعدوانية الصهيونية بحق أطفالها ونسائها وشيوخها يدعو حزب الله كل اللبنانيين للمشاركة في التجمعات التي ستقام اليوم الجمعة بتاريخ 13-10-2023، بعد صلاة الظهر، في الأماكن التالية:
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منطقة جبل عامل الأولى: 
- قانا / باحة المسجد 
- صور / المدرسة الدينية 

منطقة جبل عامل الثانية: 
- مشغرة / باحة المسجد 
- تفاحتا / نصب الشيهد السيد عباس الموسوي (الساعة 3 بعد الظهر)
- جبشيت / باحة المسجد 
- النبطية / ساحة القدس قرب المهنية الرسمية (الساعة 3 بعد الظهر)

منطقة بيروت: 
- مجمع الإمام المجتبي (ع) / السان تيريز

منطقة البقاع: 
- بعلبك / مقام السيدة خولة 
- العين / حسينية الإمام الحسن (ع) / الحارة".
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