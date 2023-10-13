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لبنان

بوحبيب بعد لقائه عبد اللهيان: لا نرغب بالحرب.. ولفك الحصار وايصال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
13-10-2023 | 04:21
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استقبل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم.
 
 
وبعد اللقاء، قال بو حبيب  في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني: "لم يكن لبنان يوما يرغب بالحرب أو يسعى اليها، ونحذر من ان استمرار التصعيد سيُشعل المنطقة ويهدد الأمن والسلم فيها"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك استقرار في المنطقة، دون حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني".
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وأضاف: "متضامنون مع اخواننا الفلسطينيين، وندعو إلى فك الحصار وايصال المساعدات إلى قطاع غزة".
 
 
بدوره، قال عبد اللهيان: "إسرائيل تشن حربا ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة"، معلناً عن اتفاق بين لبنان وإيران لضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
 
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