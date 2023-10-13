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لبنان

سرقة كهرباء في الشمال وأمن الدّولة تتحرّك

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:34
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قامت دوريّات من أمن الدّولة في الشمال، بإزالة التعديات على الشبكة العامّة للكهرباء في منطقة المنية، برفقة مفتّشين محلّفين من شركة كهرباء لبنان، وتمّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بحقّ: (ع.ن.ز.) وهو صاحب مولّدات اشتراك يزوّد المشتركين من الشبكة العامّة وليس من مولّده الخاصّ، و (م.ع.د.) و (ر.ع.د.) اللذين يقومان بسرقة الكهرباء لمنزلهما.
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