سرقة كهرباء في الشمال وأمن الدّولة تتحرّك

قامت دوريّات من أمن الدّولة في الشمال، بإزالة التعديات على الشبكة العامّة للكهرباء في منطقة المنية، برفقة مفتّشين محلّفين من شركة كهرباء لبنان، وتمّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بحقّ: (ع.ن.ز.) وهو صاحب مولّدات اشتراك يزوّد المشتركين من الشبكة العامّة وليس من مولّده الخاصّ، و (م.ع.د.) و (ر.ع.د.) اللذين يقومان بسرقة الكهرباء لمنزلهما.

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