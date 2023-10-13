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لبنان

عصابة محترفة... تنقل السيارات المسروقة من جونية إلى سوريا!

Lebanon 24
13-10-2023 | 04:13
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أصدرت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية ونقلها الى الأراضي السورية، كثفت القطعات المختصة جهودها الاستعلامية والميدانية في المناطق التي تكثر فيها عمليات السرقة. نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية عصابة ينشط أفرادها بسرقة السيارات ونقلها خارج الأراضي اللبنانية، ومن بينهم المدعو: - أ. ف. (مواليد عام ۱۹۹۷، سوري فلسطيني).
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بتاريخ 23-9-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحريشة/ عكار.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع آخرين بنقل العديد من السيارات المسروقة من محلة جونية الى طرابلس، ليصار إلى نقلها لاحقا الى منطقة البقاع ومنها الى داخل الأراضي السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".
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