أمطار غزيرة مع برق ورعد وسيول... إليكم تفاصيل الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من فجر الأحد مع حدوث برق ورعد.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد السبت، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت والذي يقترب تدريجيا نحو جنوب تركيا فيتحول الى متقلب وماطر بغزارة أحيانا اعتبارا من يوم الأحد، مع عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.





الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.



السبت: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من فجر الأحد مع حدوث برق ورعد.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويحتمل ان تتساقط بعض حبات البرد خصوصا خلال الليل مع امكانية تشكل السيول على الطرق فجر الاثنين.

الإثنين: غائم إجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة ، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 765ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42.

-ساعة غروب الشمس: 18,08.