تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين جنوباً... والجيش يتحرك

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش وضع حواجز على مداخل بلدة كفركلا الجنوبية ومنع أيّ أجنبي من دخول المنطقة.



يأتي ذلك بعد حديث عن تظاهرة مرتقبة لفلسطينيين حفاظاً على أمنهم على الحدود وتجنّباً لأيّ إشكال.

Advertisement