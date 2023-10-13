Advertisement

لبنان

عن الأجانب والسوريين... هذا ما طلبته بلدية القليعة من الأهالي

Lebanon 24
13-10-2023 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1117272-638327949331089660.png
Doc-P-1117272-638327949331089660.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت بلدية القليعة البيان التالي:

"بناءً على التعاميم الصادرة عن جانب وزاره الداخلية والبلديات، ومنعاً للاخفاقات التي حصلَت سابقاً، نطلب من أهالي البلدة والمقيمين فيها من أصحاب الأملاك عدم استقبال وتأجير أي شخص أجنبي او سوري أي منزل أو غرفة أو خيمة من دون موافقة البلدية تحت طائلة المسؤولية القانونية التي قد تتضمن الترحيل الفوري للأجنبي المخالف وختم المكان بالشمع الأحمر وإحالة اللبناني المخالف إلى القضاء المختّص مع غرامات مالية لقاء مخالفة قرارات إدارية عامة".
Advertisement

وختم البيان: " نرجو من الجميع التعاون مع الشكر المسبق للأهالي الكرام على تفهمهم
              
                        
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-10-13
03:00 | 2023-10-13
06:00 | 2023-10-13
09:05 | 2023-10-13
08:59 | 2023-10-13
08:34 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24