عن الأجانب والسوريين... هذا ما طلبته بلدية القليعة من الأهالي

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أصدرت بلدية القليعة البيان التالي:"بناءً على التعاميم الصادرة عن جانب وزاره الداخلية والبلديات، ومنعاً للاخفاقات التي حصلَت سابقاً، نطلب من أهالي البلدة والمقيمين فيها من أصحاب الأملاك عدم استقبال وتأجير أي شخص أجنبي او سوري أي منزل أو غرفة أو خيمة من دون موافقة البلدية تحت طائلة المسؤولية القانونية التي قد تتضمن الترحيل الفوري للأجنبي المخالف وختم المكان بالشمع الأحمر وإحالة اللبناني المخالف إلى القضاء المختّص مع غرامات مالية لقاء مخالفة قرارات إدارية عامة".وختم البيان: " نرجو من الجميع التعاون مع الشكر المسبق للأهالي الكرام على تفهمهم