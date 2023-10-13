لم تجد سوى الماء... "توتال" توقف الحفر في البلوك رقم 9!

أفادت معلومات للـLBCI بأن شركة "توتال" أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم 9 بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء.

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