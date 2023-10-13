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لبنان

مشهد "غريب" في طرابلس... العثور على رؤوس حمير مذبوحة صباح اليوم

Lebanon 24
13-10-2023 | 06:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور صباح اليوم، على رؤوس حمير مذبوحة ومرمية داخل إحدى حاويات النفايات، في منطقة سوق القمح في طرابلس.

 
وقد استغرب المواطنون هذا المشهد الغريب، ووضعوا الحادثة برسم وزارة الصحة.
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حمير

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