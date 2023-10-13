مشهد "غريب" في طرابلس... العثور على رؤوس حمير مذبوحة صباح اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور صباح اليوم، على رؤوس حمير مذبوحة ومرمية داخل إحدى حاويات النفايات، في منطقة سوق القمح في طرابلس.





وقد استغرب المواطنون هذا المشهد الغريب، ووضعوا الحادثة برسم وزارة الصحة.