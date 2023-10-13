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لبنان

توقيف سوريّ في النبطيّة... تحرّش بقاصر

Lebanon 24
13-10-2023 | 06:37
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام "ان دورية من مفرزة النبطية القضائية أوقفت  السوري ح.أ البالغ من العمر 30 عاماً، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم التحرش الجنسي بالقاصر غ. م .ا ودخول البلاد خلسة.
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اجري المقتضى القانوني بحقه بناءا" لإشارة القضاء المختص.
 
 
 
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