توقيف سوريّ في النبطيّة... تحرّش بقاصر

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام "ان دورية من مفرزة النبطية القضائية أوقفت السوري ح.أ البالغ من العمر 30 عاماً، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم التحرش الجنسي بالقاصر غ. م .ا ودخول البلاد خلسة.اجري المقتضى القانوني بحقه بناءا" لإشارة القضاء المختص.