أوقفت سوريين... كمين محكم لقوى الأمن أمام صيدليّة معروفة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن عددٍ من مناطق العاصمة بيروت.نتيجةً للمتابعة الفورية، نصبت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت كمينًا محكمًا مقابل صيدلية مازن-طلعة يزبك، تمكّنت من خلاله من توقيف كل من:ط. ج. (من مواليد عام 2004، سوري الجنسية)ا. ا. (من مواليد عام 2006، سوري الجنسية)لإقدامهما على سلب دراجة آلية من المدعو (خ. ح.) في أثناء مروره من أمامهما، بحيث أقدم الأول على التهجّم عليه بواسطة "سكّين ست طقّات"، ما دفعه إلى الهرب وترك الدراجة أرضاً.تم ضبط الدراجة المسروقة، والسّكّين المستخدم في عملية السّرقة، إضافةً إلى كميّة من حشيشة الكيف.أعيدت الدّراجة إلى مالكها، وسُلِّم الموقوفَان إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.