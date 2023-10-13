اللواء خير كلف مندوب الهيئة العليا للاغاثة بتفقد النازحين من البلدات الحدوية الى صور

كلف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير مندوب الهيئة نبيل ماجد بتفقد النازحين من البلدات الحدوية التي نزحت بفعل الوضع الامني جراء القصف الاسرائيلي لبلداتهم الحدودية الى مدينة صور واجراء مسح ميداني مبدئي لحجم الاضرار واعداد النازحين تمهيداً لقيام اللواء خير بجولة تفقدية للمنطقة بناء على قرار وتوجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

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