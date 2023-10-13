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لبنان

ميقاتي: نُشدّد على أهميّة الحلّ السلمي للنزاع الحاصل في غزة

Lebanon 24
13-10-2023 | 07:45
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في السرايا، في حضور  رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني  باسل الحسن والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
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وشدد رئيس الحكومة  "خلال الاجتماع على "اهمية الحل السلمي للنزاع الحاصل في غزة حاليا وأن يصدر موقف عن مجلس الامن الدولي ووقف اطلاق النار وحل القضية الفلسطينية".
كما شدد"على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج العنفي".
 
وإستقبل رئيس الحكومة كلا من النائبين اسعد درغام وحيدر ناصر.

وإجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري.
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