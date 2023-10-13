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لبنان

اعتصامات ومسيرات في بيروت تضامنا مع غزة

Lebanon 24
13-10-2023 | 07:33
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شهدت مدينة بيروت، عقب صلاة الجمعة، اعتصامات ومسيرات متضامنة مع غزة، تنديدا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتجمع المئات في باحة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، رافعين الاعلام الفلسطينية ومطلقين الهتافات المؤيدة لغزة ولشعبها، والمنددة بالاجرام الاسرائيلي.
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كما شهدت منطقة الطريق الجديدة اعتصامات امام المساجد بعد انتهاء الصلاة، تبعتها مسيرات لعشرات الدراجات النارية جابت شوارعها رافعة الاعلام الفلسطينية.

وفي منطقة البربير، انطلق العشرات من المتظاهرين في مسيرة باتجاه الاسكوا، رافعين الرايات الفلسطينية واعلام عدد من الاحزاب اللبنانية، وسط هتافات مؤيدة لغزة ومنددة بالعدوان عليها.
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