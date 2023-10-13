Advertisement

لبنان

هل تأثّر قطاع الدواجن من الحرب في غزة... وماذا عن الأسعار؟

Lebanon 24
13-10-2023 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1117355-638328056670308790.jpg
Doc-P-1117355-638328056670308790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس اللبنانيين الى" وجود إمدادات من الدواجن تكفي الإستهلاك المحلي، كما أن أسعار الدجاج تشهد إنخفاضاً في الاسواق اللبنانية".

وأكد بطرس في بيان أصدره اليوم ان "قطاع الدواجن لديه كفاءة عالية لتلبية إحتياجات السوق اللبنانية"، مشيراً الى أن "القطاع لم يتأثر جراء الحرب الدائرة في غزة وما يرافقها من توترات على الجبهة الجنوبية في لبنان".
Advertisement

وقال: "في كل الأحوال لا داعي للقلق بما خصَّ إمدادات الدواجن من الإنتاج اللبناني، وبالتالي فإن الأمن الغذائي في لبنان في ما خص الدواجن سيبقى مؤمناً"، مؤكداً ان "قطاع الدواجن متمكّن والمنتجين لديهم خبرات طويلة لتدارك كل التحديات".

وإذ اشار  الى أن "الدواجن متوافرة والأعلاف أيضاً وبكميات تكفي لبنان لأشهر"، اوضح بطرس  أن "أصحاب مزارع الدجاج والمنتجين لم يتابعوا الأوضاع عن كثب وسيتّخذون الخطوات التي من شأنها الحفاظ على القطاع وعلى استمرارية انتاج الدجاج بالكميات المطلوبة".
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-10-13
03:00 | 2023-10-13
06:00 | 2023-10-13
09:34 | 2023-10-13
09:05 | 2023-10-13
08:59 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24