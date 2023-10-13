Advertisement

لبنان

برعاية دولة عربيّة.. بدء إتّصالات أميركيّة - إيرانيّة لإبقاء جنوب لبنان خارج النزاع

Lebanon 24
13-10-2023 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1117362-638328066108030186.jpg
Doc-P-1117362-638328066108030186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات "الجديد" ان اتصالات اميركية ايرانية بواسطة سلطنة عمان بدأت لابقاء جبهة الجنوب اللبناني خارج النزاع. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مساعدة طبيّة من سلطنة عمان إلى لبنان
lebanon 24
13/10/2023 16:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذر من تسلل مسلحين من لبنان بالقطاع الغربي من الحدود (العربية)
lebanon 24
13/10/2023 16:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «حنيتا» قرب الحدود مع لبنان خشية تسلل مسلحين للمستوطنة
lebanon 24
13/10/2023 16:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أُطلق من غزة باتّجاه حدود فلسطين المحتلة مع لبنان... "حماس" استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية بصاروخ "عياش 250"
lebanon 24
13/10/2023 16:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سلطنة عمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-10-13
03:00 | 2023-10-13
06:00 | 2023-10-13
09:34 | 2023-10-13
09:05 | 2023-10-13
08:59 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24