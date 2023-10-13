عمليّة نوعيّة لمخابرات الجيش... هذا ما أحبطته في مرفأ طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أحبطت عمليّة تهريب كميّة من البودرة المخدرة في مرفأ طرابلس، كانت معدّة للتصدير داخل إحدى الحاويات، إلى أستراليا.

وبعد الحجز على المضبوطات، بُوشرت التحقيقات.