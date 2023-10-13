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لبنان

عمليّة نوعيّة لمخابرات الجيش... هذا ما أحبطته في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
13-10-2023 | 09:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أحبطت عمليّة تهريب كميّة من البودرة المخدرة في مرفأ طرابلس، كانت معدّة للتصدير داخل إحدى الحاويات، إلى أستراليا.
 
وبعد الحجز على المضبوطات، بُوشرت التحقيقات.
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