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لبنان

إسرائيل أطلقت 4 قذائف... ماذا يجري في الجنوب في هذه الأثناء؟

Lebanon 24
13-10-2023 | 09:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوات الإسرائيليّة أطلقت 4 قذائف باتّجاه المنطقة الواقعة بين الضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي، وأصابت قذيفتان الجدار الفاصل، فيما أصابت الثالثة برج مراقبة تابع للجيش.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ القذيفة الرابعة سقطت في واد قريب من المنطقة.
 
وأكّدت المصادر أنّ لا حدث أمنيّاً حصل من الجهّة اللبنانيّة.
 
في موازاة ذلك، حذّر الجيش الإسرائيليّ من تسلل مسلحين من لبنان، في بالقطاع الغربي من الحدود الجنوبيّة.
 
 
أما الوكالة الوطنية، فقالت إنّ المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، تشهد اطلاق نار بين "المقاومة" والعدوّ الاسرائيلي، في ظل قصف عنيف من قبل العدو للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات "الاباتشي".
 
وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف الأراضي اللبنانية الجنوبية بالمدفعية ردا على انفجار وقع عند السياج الحدودي في حنيتا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل وقع انفجار عند السياج الحدودي في حانيتا. كانت هناك أضرار طفيفة في الجدار، وردا على ذلك، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي الآن بالرد بإطلاق نيران المدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "في وقت لاحق، تم تفعيل إنذار حول تسلل "الإرهابيين" إلى المستوطنة. وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي حاليا بتمشيط المنطقة".
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