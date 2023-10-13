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لبنان
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
13-10-2023
|
10:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89350 و89650 ليرة ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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