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لبنان
استمرّت 4 ساعات وتكللت بالنجاح... فريق طبي في مستشفى لبنانيّ يُجري عمليّة دقيقة جدّاً
Lebanon 24
13-10-2023
|
09:46
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أعلنت ادارة مستشفى بعلبك الحكومي، في بيان ، "ان فريقا طبيا من المستشفى مكونا من أختصاصي جراحة الدماغ الدكتور حسان أمهز ومساعديه والإختصاصي في التخدير والانعاش الدكتور علي يزبك، نجح في إنقاذ حياة مواطن سوري بعد تعرضه لحادث أدى إلى إصابته بكسور بليغة في الجمجمة وبالأخص في مقدمتها. وكان المواطن قد أدخل طوارئ المستشفى فاقدًا الوعي، ولديه نزيف وجراحات عميقة متهتكة ومفتوحة في مقدمة الرأس، وعدة كسور في الجمجمة ، وتهتك في خلايا المخ.
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وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية تم خلالها ترميم كسور الجمجمة والوجه بعد ايقاف النزيف".
واوضح الدكتور أمهز،بعدما تكللت العملية بنجاح أنه "تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض بعد عملية استثنائية دقيقة جدا استمرت حوالي الأربع ساعات، وتبين عدم وجود ضعف في أي من الأطراف، وكذلك الحال في الذاكرة . وسيتم إخضاع المريض للمراقبة في قسم العناية الفائقة حتى تحسنه وتعافيه كليا".
وحيا مدير المستشفى الدكتور عباس شكر الفريق الطبي وعلى رأسهم الدكتور أمهز على "الدقة والمتابعة والجدية والحرفية في الأداء". وفريق التمريض وكل ا"لذين ساهموا في هذا النجاح الباهر".
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