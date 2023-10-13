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لبنان

آخر مستجدات الوضع في الجنوب... إليكم ما يجري بالتفاصيل هناك

Lebanon 24
13-10-2023 | 10:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ اشتباكات تدور في مستعمرة مسكافعام المقابلة لبلدة العديسة، بالتزامن مع سماع أصوات إنفجارات.
 
وأضافت أنّ الطيران المروحي الإسرائيليّ يُحلّق فوق المناطق الحدوديّة، مع طيران الإستطلاع.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ التوتّر في الجنوب بدأ عصر اليوم، عندما أطلقت قوّات العدوّ قذائف، أصابت منطقة الضهيرة وعلما الشعب، وبرج مراقبة تابع للجيش، بينما أصابت قذيفتان الجدار الفاصل بين لبنان فلسطين المحتلة.
 
ونتيجة القصف الإسرائيليّ العنيف، اندلعت حرائق كبيرة في علما الشعب والضهيرة ومروحين ويارون.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف الأراضي اللبنانية الجنوبية بالمدفعية ردا على انفجار وقع عند السياج الحدودي في حنيتا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل وقع انفجار عند السياج الحدودي في حانيتا. كانت هناك أضرار طفيفة في الجدار، وردا على ذلك، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي الآن بالرد بإطلاق نيران المدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية".

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