اثناء تنظيم احدى المسيرات.. إشكال وتضارب في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع، اثناء تنظيم احدى المسيرات التي جابت شوارع مدينة طرابلس بعد صلاة الجمعة، بين عدد من الشبان ليتطور لاحقاً إلى تضارب.

واقتصرت الاضرار على الماديات.